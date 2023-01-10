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مؤتمر التعدين بالرياض مكسب للدول العربية والإفريقية

2023-01-10 الساعة 12:35
مؤتمر التعدين بالرياض مكسب للدول العربية والإفريقية
المواطن - فريق التحرير

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قال وزير المعادن السوداني محمد بشير عبدالله: إن مؤتمر التعدين الدولي في الرياض أصبح منافساً للمؤتمرات العالمية؛ نظرًا للرواج الذي يحظى به.

استقطاب مناطق التعدين

وأوضح في لقائه مع “قناة الإخبارية”، أن تنظيم الرياض لهذا المؤتمر بشكل دوري يعد مكسبًا للدول العربية والإفريقية، كما سيكون له دور في استقطاب مناطق التعدين في إفريقيا والشرق الأوسط, ودول أخرى مثل كندا وأستراليا.

مؤتمر التعدين الدولي في الرياض

انطلق اليوم في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.

 

 

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