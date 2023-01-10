مؤتمر التعدين بالرياض مكسب للدول العربية والإفريقية

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قال وزير المعادن السوداني محمد بشير عبدالله: إن مؤتمر التعدين الدولي في الرياض أصبح منافساً للمؤتمرات العالمية؛ نظرًا للرواج الذي يحظى به.
فيديو | وزير المعادن السوداني محمد بشير عبدالله لـ #الإخبارية:#مؤتمر_التعدين_الدولي في الرياض منافس للمؤتمرات العالمية ويعد مكسب للدول العربية والأفريقية pic.twitter.com/iZKs2HbHpK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 10, 2023
وأوضح في لقائه مع “قناة الإخبارية”، أن تنظيم الرياض لهذا المؤتمر بشكل دوري يعد مكسبًا للدول العربية والإفريقية، كما سيكون له دور في استقطاب مناطق التعدين في إفريقيا والشرق الأوسط, ودول أخرى مثل كندا وأستراليا.
انطلق اليوم في الرياض النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد لثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.
ويأتي انعقاد هذه النسخة من المؤتمر تحت شعار “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضور 13 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، حيث يشارك وزراء وممثلو حكومات من عدد من الدول، إضافة إلى مشاركة قادة الاستثمار، ورؤساء كبرى شركات التعدين، وخبراء ومختصين تقنيين في هذا المجال.