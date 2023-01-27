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شاع استخدامه على نطاق واسع في مجال التعليم

مؤسسة فرنسية تمنع استخدام روبوت تشات جي بي تي

2023-01-27 الساعة 10:24
مؤسسة فرنسية تمنع استخدام روبوت تشات جي بي تي
المواطن - فريق التحرير

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حظر معهد الدراسات السياسية في باريس المعروف باسم سيانس بو، اليوم الجمعة، على طلابه استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي القادر على كتابة نصوص بناءً على أسئلة بسيطة.

رسالة موجهة

وفي رسالة موجهة إلى جميع الطلاب والمعلمين، أكدت إدارة المعهد أن استخدام تشات جي بي تي أو أي أداة أخرى تقوم على الذكاء الاصطناعي في سيانس بو، من دون الإشارة إلى ذلك صراحة، ممنوع منعًا باتًّا على الطلاب أثناء إنتاج أعمال كتابية أو شفوية.

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وأتاح المعهد استخدام الروبوت في حال واحدة فقط هي: إذا كان استخدامًا ذا هدف تعليمي بإشراف أحد الأساتذة.

واصبحت سيانس بو أول مؤسسة للتعليم العالي في فرنسا تعلن رسميًّا حظر استخدام أداة الذكاء الاصطناعي هذه.

وشاع استخدام تشات جي بي تي على نطاق واسع في مجال التعليم منذ نوفمبر الماضي.

تقنية الذكاء الاصطناعي

والروبوت تشات جي بي تي، الذي تطوره شركة OpenAI الأمريكية، يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، بوسعه إنتاج نصوص طويلة بناء على كلمة يدخلها المستخدمة في منصة الروبوت.

ويعمل الروبوت على تحليل كميات هائلة من النصوص الموجودة في الإنترنت لكتابة النص، وذلك كله خلال ثوان معدودة.

واعتبرت سيانس بو في الرسالة إلى الطلاب أن “هذه الأداة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف كبيرة لدى الجهات التعليمية والبحثية في مختلف أنحاء العالم من مسألة الغشّ عمومًا والسرقة الأدبية خصوصًا”.

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