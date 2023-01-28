مؤسسة نادي الهلال وجمعية ترميم يدشنان مبادرة بيتك بيتنا

وقعت مؤسسة نادي الهلال الخيرية ممثلة في رئيس مجلس الأمناء، وجمعية ترميم ممثلة في رئيس مجلس الإدارة اتفاقية مشاركة مجتمعية على هامش ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” بنسخته الثانية في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات وتهدف هذه المبادرة لنشر ثقافة الترميم وإعادة تأهيل المساكن القديمة والمتهالكة للأسر الأشد حاجة لتكون مساكن آمنة وسليمة على ساكنيها ورافداً من روافد جودة الحياة لهم.

وتضمنت الاتفاقية ترميم عدد من المنازل على مستوى المملكة بمساهمة المتطوعين والمتطوعات المؤهلين على مسارات التطوع الإسكاني التخصصية والفنية بالتعاون مع عدد مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي وفق نموذج ونظام عمل محكم يساهم في جودة المخرج النهائي بإذن الله.

أهم الأهداف الاستراتيجية

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم م حمد الخالدي أن هذه الاتفاقية تحقق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية في خطة جمعية ترميم الحالية، ترميم بيت خبرة بنشر ثقافة الترميم واستنساخ التجربة كمسؤولية ودور مناط بها لكونها أول جمعية متخصصة في الترميم على مستوى المملكة ونطاق عملها المنطقة الشرقية ومن أهم الأهداف التي تركز عليه المبادرة الوصول متطوعين ومتطوعات مختصين ومهتمين بمهمة ترميم للمشاركة في ترميم عدد من المنازل كنماذج يحتذى بها من خلال آلية عمل تكاملية مع كافة أصحاب المصلحة بدايةً من الوصول للمستفيد المستحق للخدمة وتشخيص المنزل وتحديد قابليته للترميم وخطة تنفيذ المشاريع من صياغة بنود الأعمال، وحصر جدول كميات المواد وفق المعايير والمواصفات المعتمدة للخدمة وخطة تنفيذ المشروع بمساهمة المتطوعين والمتطوعات المؤهلين، وبمشاركة منشآت القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة، مثل شركات المقاولات ومصانع ومعارض مواد البناء ومن أهم مخرجات المبادرة دعم وتحفيز المهتمين في كل مناطق المملكة التي تصل لها المبادرة لإنشاء جمعية متخصصة للترميم في المنطقة وفق احتياج كل منطقة، والتي ستحظى بنقل كامل تجربة ترميم المنطقة الشرقية من خلال نظام عملها المحكم ما بيان لوائح وسياسات وأنظمة وأدلة الإجراءات والعمليات والنمذجة الرقمية وتقديم كافة الدعم لنقل الخبرة، بما في ذلك دليل التطوع الإسكاني الذي دشن من قبل معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حفل الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في ديسمبر ٢٠٢٢م.

وأشار الخالدي إلى أن هذه الاتفاقية المباركة مع مؤسسة نادي الهلال الخيرية تمثل نقلة نوعية في نشر ثقافة التطوع الإسكاني وتحفيز الرأي العام في سبيل إسعاد أهلنا من الأسر الأشد حاجة من خلال إعادة الحياة لمساكنهم القديمة والمتهالكة بإعادة ترميمها وتأهيلها.

وأكد الخالدي أن هذه الشراكة مع مؤسسة نادي الهلال الخيرية ستحقق أهدافها بإذن الله وسيكون لها أثر إيجابي على الأسر الأشد حاجة.