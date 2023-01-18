ماتيتش مستمر مع أبها حتى 2024

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أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الصربي أوروس ماتيتش بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه.
ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب ماتيتش أثناء توقيع العقود حتى عام 2024، بحضور المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم، تركي المشعان.
وشارك الصربي ماتيتش صاحب الـ32 عامًا، في 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة الهلال، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة.