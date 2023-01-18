ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار كاذبة

خرج اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب نادي الهلال عن صمته، وذلك بعد حديث بعض الأنباء عن اقترابه من مغادرة أزرق الرياض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان صحفي مصري يُدعى عبدالحميد جلال نشر عبر حسابه في “تويتر” خبرًا بعنوان: ” الهلال يُقرر فسخ عقد بيريرا علمًا بأنه تعاقد معه مقابل 17 مليون دولار من ويست بروميتش الإنجليزي قبل عامين”.

ورد بيريرا على تلك التغريدة قائلًا: ” أخبار كاذبة”.

طرد ماثيوس بيريرا!

وقبل أسبوع، دشن جمهور الهلال وسمًا في “تويتر” بعنوان ” طرد بيريرا مطلب” بعد قرار المدرب الأرجنتيني رامون دياز استبعاد اللاعب بيريرا من قائمة الهلال التي قابلت الرائد مساء الثلاثاء الماضي في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان ماثيوس بيريرا استُبعد من مباراة الاتحاد يوم الخميس الماضي في الجولة الـ12 من بطولة الدوري، كما تم استبعاده من مواجهة الرائد.

ولم ينجح بيريرا في كسب ثقة جماهير الهلال أو المدرب الأرجنتيني رامون دياز حيث تراجع مستواه مؤخرًا ونجح فقط خلال 38 مباراة في صناعة 15 هدفًا لزملائه وتسجيل 3 أهداف، حيث طالبت جماهير الهلال برحيله كونه لاعبًا لا يتمتع بعقلية احترافية ولم يساهم بشكل كبير في مباريات الفريق منذ بداية الموسم الحالي.