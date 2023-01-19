مارتينيز يناقش مع رونالدو مستقبله الدولي

رجل استدان لشراء أرض وأنقذ رجلاً من السجن فحدث ما لا يتوقعه! بيع تمثال لطائر تويتر الشهير بـ100 ألف دولار كيم كارداشيان تشتري قلادة ارتدتها الأميرة ديانا الإطاحة بمواطن بحوزته لوحات مركبات مسروقة ومخدرات وفاة مشجع عراقي بسبب التدافع قبل نهائي خليجي 25 الزكاة: 31 يناير آخر موعد تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة 3 أشياء توضح تأكيد حجزك للحج ترامب: فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببي بث دوري روشن السعودي على قناتين بإيطاليا والبرتغال وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار
ناقش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو مستقبله الدولي مع مدرب منتخب البرتغال الجديد، روبرتو مارتينيز.
وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية”، أن مارتينيز استغل تواجده في السعودية الأسبوع الماضي لمتابعة كأس السوبر الإسباني، وعقد اجتماعًا مع كريستيانو.
وأضافت “ليكيب”: “مارتينيز حريص جدًا على استمرار رونالدو في اللعب، والمساهمة في تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا”.
وكان المدير الفني السابق فرناندو سانتوس قد أبقى كريستيانو على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد سويسرا والمغرب في الأدوار الإقصائية ضمن منافسات كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يبدأ رونالدو صاحب الـ37 عامًا مشواره في الملاعب السعودية، اليوم الخميس، حيث سيقود فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس موسم الرياض.
وسيكون الظهور الرسمي الأول لكريستيانو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.