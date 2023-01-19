مارتينيز يناقش مع رونالدو مستقبله الدولي

ناقش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كريستيانو رونالدو مستقبله الدولي مع مدرب منتخب البرتغال الجديد، روبرتو مارتينيز.

رونالدو يجتمع مع مارتينيز

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية”، أن مارتينيز استغل تواجده في السعودية الأسبوع الماضي لمتابعة كأس السوبر الإسباني، وعقد اجتماعًا مع كريستيانو.

وأضافت “ليكيب”: “مارتينيز حريص جدًا على استمرار رونالدو في اللعب، والمساهمة في تأهل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا”.

وكان المدير الفني السابق فرناندو سانتوس قد أبقى كريستيانو على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد سويسرا والمغرب في الأدوار الإقصائية ضمن منافسات كأس العالم 2022.

كريستيانو يقود النصر والهلال اليوم

ومن المقرر أن يبدأ رونالدو صاحب الـ37 عامًا مشواره في الملاعب السعودية، اليوم الخميس، حيث سيقود فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وسيكون الظهور الرسمي الأول لكريستيانو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.