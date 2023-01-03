مارسيلو غروهي باق في الاتحاد حتى 2024

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أعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي حتى عام 2024.
وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد في “تويتر” عن أن غروهي سيبقى في النادي حتى عام 2024، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وتمت مراسم تجديد العقد مساء اليوم الثلاثاء في مقر النادي بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي.
ويُعد التجديد لـ غروهي ثاني تجديد يحدث من قبل إدارة النادي، بعد تجديد عقد اللاعب المصري أحمد حجازي حتى عام 2026.
ويسعى نادي الاتحاد لحسم مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال الفترة المقبلة.
وكان النجم المغربي وقع لنادي الاتحاد في ديسمبر من العام الماضي لمدة موسم ونصف قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر.
وتحدث أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد عن التجديد للمهاجم المغربي قائلًا في تصريحات تلفزيونية: ” إن شاء الله باقٍ، قريبًا سيسمع الجمهور خبرًا يسرهم، لم نتفاوض معه بعد، لكن بأمر الله هو مستمر معنا”.
يذكر أن الحارس البرازيلي نال وصافة البطولة العربية ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع نادي الاتحاد في آخر 3 مواسم.
ويلعب الحارس البرازيلي صاحب الـ35 عامًا مع نادي الاتحاد منذ 2019 قادمًا من نادي جريميو البرازيلي.