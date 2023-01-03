مارسيلو غروهي باق في الاتحاد حتى 2024

أعلن نادي الاتحاد عن تجديد عقد حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي حتى عام 2024.

التجديد لـ مارسيلو غروهي

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد في “تويتر” عن أن غروهي سيبقى في النادي حتى عام 2024، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتمت مراسم تجديد العقد مساء اليوم الثلاثاء في مقر النادي بحضور أنمار الحائلي رئيس النادي وأحمد كعكي نائب رئيس النادي.

ويُعد التجديد لـ غروهي ثاني تجديد يحدث من قبل إدارة النادي، بعد تجديد عقد اللاعب المصري أحمد حجازي حتى عام 2026.

ويسعى نادي الاتحاد لحسم مصير اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يحسم مصير حمدالله

وكان النجم المغربي وقع لنادي الاتحاد في ديسمبر من العام الماضي لمدة موسم ونصف قادمًا من نادي النصر كصفقة انتقال حر.