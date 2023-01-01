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يُقدم مستوى مميزًا معه

مارسيلو غروهي صمام أمان الاتحاد

2023-01-01 الساعة 5:08
مارسيلو غروهي صمام أمان الاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليكون من أبرز حراس المرمى في دوري روشن السعودي.

مارسيلو غروهي يخطف الأنظار

وخاض مارسيلو غروهي 10 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 7 مرات، كما أنه الأقل استقبالًا للأهداف، حيث اهتزت شباكه 3 مرات فقط.

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الاتحاد يصعد لوصافة دوري روشن بثنائية في أبها

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

ونجح مارسيلو غروهي في التصدي لركلة جزاء خلال مباراة أبها بالأمس، لتكون الركلة الخامسة في دوري المحترفين التي يتصدى لها، حيث صد ركلتين ضد النصر في موسمي 2022/ 2021 و2021/ 2022، ضد الهلال موسم 2019/ 2020، وأمام أبها موسم 2020/ 2021.

ولعب مارسيلو غروهي صاحب الـ35 عامًا، دورًا بارزًا في نتائج الاتحاد المميزة هذا الموسم، وساهم في عدم خسارته لأي مباراة في دوري روشن السعودي، وتعول الجماهير عليه كثيرًا في العودة لمنصات التتويج.

مارسيلو غروهي
غروهي – المصدر @ittihad

الاتحاد يتجاوز أبها

ولعب أبها ضد الاتحاد بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك مباراة مؤجلة ضد الشباب، فيما تجمد رصيد أبها عند 16 نقطة في المركز الثامن.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

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