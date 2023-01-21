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مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر

2023-01-21 الساعة 7:04
مارسيلو قد يزامل رونالدو في النصر
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي النصر، بالتعاقد مع البرازيلي مارسيلو لاعب نادي أوليمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ثنائي قد يجتمع مجددًا

وذكر الصحفي الإسباني آرون دومينيجز عبر حسابه في “تويتر” أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي صاحب الـ34 عامًا، ليعود من جديد ويُزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف أصفر الرياض.

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ولعب الثنائي معًا في صفوف ريال مدريد خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2018، حيث رحل رونالدو قبل 5 سنوات من الآن لصفوف يوفنتوس الإيطالي، بينما استمر مارسيلو مع ريال مدريد حتى العام الماضي، وانتقل بعدها لنادي أوليمبياكوس.

مارسيلو وكريستيانو رونالدو

إنجازات مارسيلو

وكان النجم البرازيلي بدأ مسيرته في نادي فلوميننسي البرازيلي في عام 2005، ثم انضم لـ الريال في عام 2007، ثم انضم لأوليمبياكوس في العام الماضي.

وشارك مارسيلو مع المنتخب البرازيلي خلال الفترة من 2006 إلى 2018 حيث لعب في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، 2014 بالبرازيل، 2018 في روسيا.

وحقق النجم البرازيلي 25 بطولة مع ريال مدريد، قبل مغادرته للدوري اليوناني.

ويسعى نادي النصر لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك من أجل تحقيق مزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وكان النصر تعاقد مع رونالدو حتى عام 2025 كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث رحل عن اليونايتد بسبب خلاف بينه وبين المدرب الهولندي إيريك تين هاج بالإضافة لظهوره إعلاميًا مع الإعلامي البريطاني بيرس مورجان حيث انتقد إدارة مان يونايتد من خلال هذا اللقاء.

مارسيلو وكريستيانو رونالدو

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