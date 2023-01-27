ماركوس ألونسو مستمر مع برشلونة حتى 2024

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة عن تجديد عقد اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو ظهير أيسر الفريق الكروي الأول حتى عام 2024.

عقد ماركوس ألونسو

وذكر الموقع الرسمي للبارشا عبر الإنترنت أن النادي جدد عقد ألونسو صاحب الـ33 عامًا حتى صيف 2024 مع شرط جزائي قدره 50 مليون يورو.

وسبق لـ ألونسو اللعب في صفوف أندية ريال مدريد الإسباني وفيورنتينا الإيطالي وبولتون الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي.

وانضم ألونسو إلى صفوف برشلونة في صيف العام الماضي قادمًا من نادي تشيلسي.

وحقق ألونسو بطولة كأس السوبر الإسباني مع برشلونة في منتصف يناير الجاري، حيث فاز البارشا على ريال مدريد في النهائي الذي أُقيم في السعودية.