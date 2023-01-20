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تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي

ماركوس أمارال يصل إلى جدة

2023-01-20 الساعة 11:23
ماركوس أمارال يصل إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، عن وصول المحترف البرازيلي ماركوس أمارال إلى جدة، وذلك للخضوع لفحص طبي قبل التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير.

ماركوس أمارال 

وكان الراقي أعلن في ظهر اليوم عن أن اللاعب البرازيلي أمارال صاحب الـ28 عامًا سيصل إلى جدة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي تمهيدًا للخضوع لفحص طبي ومن ثم التوقيع الرسمي لانضمامه للفريق الكروي الأول بالراقي.

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ماركوس أمارال
ماركوس أمارال

وسبق لـ أمارال اللعب في صفوف إيتوانو البرازيلي ونادي جيونجنام الصيني ونادي هيبي شينا فورشن الصيني ويلعب حاليًّا لنادي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب الجامبي مودو بارو قادمًا من نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وضم اللاعب منصور الشمري من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي، مع ضم اللاعب فهد الرشيدي من صفوف نادي التعاون.

وسيواجه الراقي، فريق الجبلين مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.

ماركوس أمارال

 

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