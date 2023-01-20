قصة ملهمة لشاب عربي جمع ثروة ضخمة بأمريكا حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك ضجة على وسائل التواصل بسبب صورة لملعب غارق بالمياه ماركوس أمارال يصل إلى جدة سرقة بيانات 37 مليونًا من عملاء تي موبايل الأمريكية ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة مخالفة لقائد مركبة على الطريق ومرور الرياض يتدخل أبراج ومبانٍ تتزين باللون الوردي احتفاءً بحفل الـ بلاك بينك بالرياض فوائد أوراق الجوافة في مكافحة الأمراض لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، عن وصول المحترف البرازيلي ماركوس أمارال إلى جدة، وذلك للخضوع لفحص طبي قبل التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير.
وكان الراقي أعلن في ظهر اليوم عن أن اللاعب البرازيلي أمارال صاحب الـ28 عامًا سيصل إلى جدة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي تمهيدًا للخضوع لفحص طبي ومن ثم التوقيع الرسمي لانضمامه للفريق الكروي الأول بالراقي.
وسبق لـ أمارال اللعب في صفوف إيتوانو البرازيلي ونادي جيونجنام الصيني ونادي هيبي شينا فورشن الصيني ويلعب حاليًّا لنادي ووهان ثري تاونز الصيني.
وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب الجامبي مودو بارو قادمًا من نادي جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وضم اللاعب منصور الشمري من نادي النصر حتى نهاية الموسم الحالي، مع ضم اللاعب فهد الرشيدي من صفوف نادي التعاون.
وسيواجه الراقي، فريق الجبلين مساء الثلاثاء المقبل في الجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري يلو.