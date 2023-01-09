ماركو رويس يعلق على مفاوضات النصر

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، الألماني ماركو رويس على أنباء المفاوضات مع النصر؛ للانضمام إلى صفوف في الميركاتو الصيفي.
وينتهي عقد ماركو رويس صاحب الـ33 عامًا، مع دورتموند في الصيف المقبل، ولم يتواصلا إلى اتفاق من أجل تجديد العقد حتى الآن، ليرتبط اسمه بأكثر من ناد، أبرزهم النصر.
وتحدث رويس عن هذه الأنباء خلال تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية، قائلًا: “مناقشة العروض التي حصلت عليها؟.. من الطبيعي التطلع للمستقبل”.
وتابع رويس تصريحاته قائلًا: “يتبقى 6 أشهر فقط في عقدي مع بوروسيا دورتموند.. أعتقد أنه سيكون من الخطأ عدم التفكير في مناقشة العروض التي حصلت عليها”.
وخاض رويس 368 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل 156 هدفًا في جميع البطولات.
وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد مع ماركو رويس، بعد نجاحها في حسم صفقة تاريخية باستقدام كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الحالي وحتى عام 2025.