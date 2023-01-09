Icon

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن Icon اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان Icon باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار Icon ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية Icon سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لضمه في الميركاتو الصيفي

ماركو رويس يعلق على مفاوضات النصر

2023-01-09 الساعة 7:38
ماركو رويس يعلق على مفاوضات النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، الألماني ماركو رويس على أنباء المفاوضات مع النصر؛ للانضمام إلى صفوف في الميركاتو الصيفي.

تعليق ماركو رويس

وينتهي عقد ماركو رويس صاحب الـ33 عامًا، مع دورتموند في الصيف المقبل، ولم يتواصلا إلى اتفاق من أجل تجديد العقد حتى الآن، ليرتبط اسمه بأكثر من ناد، أبرزهم النصر.

قد يهمّك أيضاً
Img

خسارة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بهدف دون رد

Img

الدفاع المدني: لا تسمحوا لأطفالكم بالاقتراب من تجمعات المياه

وتحدث رويس عن هذه الأنباء خلال تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية، قائلًا: “مناقشة العروض التي حصلت عليها؟.. من الطبيعي التطلع للمستقبل”.

ماركو رويس
رويس

وتابع رويس تصريحاته قائلًا: “يتبقى 6 أشهر فقط في عقدي مع بوروسيا دورتموند.. أعتقد أنه سيكون من الخطأ عدم التفكير في مناقشة العروض التي حصلت عليها”.

وخاض رويس 368 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل 156 هدفًا في جميع البطولات.

ماركو رويس
رويس

إدارة النصر تفاوض رويس

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد مع ماركو رويس، بعد نجاحها في حسم صفقة تاريخية باستقدام كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الحالي وحتى عام 2025.

رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم
آخر الاخبار

الشباب يتألق بأرقام مميزة هذا الموسم

آخر الاخبار
الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...
السعودية اليوم

الإماراتي ملهم الراشدي يحصد المركز الأول في...

السعودية اليوم
بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج
حصاد اليوم

بشرى سارة لمحبي هواتف سامسونج

حصاد اليوم
وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...
السعودية اليوم

وزير الإسكان: ندرس نزع ملكية المساكن الموجودة...

السعودية اليوم
تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق
غرائب

تناقص الحشرات على لوحات السيارات يثير القلق

غرائب
الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر
أخبار أمنية

الإطاحة بمقيم بحوزته 5.5 كجم ميثامفيتامين مخدر

أخبار أمنية
الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...
السعودية اليوم

الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر...

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن عن مفاجأة سارة لجماهير...

الرياضة