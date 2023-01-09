ماركو رويس يعلق على مفاوضات النصر

علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، الألماني ماركو رويس على أنباء المفاوضات مع النصر؛ للانضمام إلى صفوف في الميركاتو الصيفي.

تعليق ماركو رويس

وينتهي عقد ماركو رويس صاحب الـ33 عامًا، مع دورتموند في الصيف المقبل، ولم يتواصلا إلى اتفاق من أجل تجديد العقد حتى الآن، ليرتبط اسمه بأكثر من ناد، أبرزهم النصر.

وتحدث رويس عن هذه الأنباء خلال تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية، قائلًا: “مناقشة العروض التي حصلت عليها؟.. من الطبيعي التطلع للمستقبل”.

وتابع رويس تصريحاته قائلًا: “يتبقى 6 أشهر فقط في عقدي مع بوروسيا دورتموند.. أعتقد أنه سيكون من الخطأ عدم التفكير في مناقشة العروض التي حصلت عليها”.

وخاض رويس 368 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، ونجح في تسجيل 156 هدفًا في جميع البطولات.

إدارة النصر تفاوض رويس

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن إدارة نادي النصر ترغب في التعاقد مع ماركو رويس، بعد نجاحها في حسم صفقة تاريخية باستقدام كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الحالي وحتى عام 2025.