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بعد غيابه عن التهديف

ماريغا يسعى لاستعادة بريقه

2023-01-28 الساعة 3:14
ماريغا يسعى لاستعادة بريقه
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم المالي موسى ماريغا في استعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد غيابه عن التهديف خلال الفترة الأخيرة.

ماريغا يسعى للعودة للتسجيل

ويُعد ماريغا أحد ماكينات الهلال التهديفية سواء على صعيد التسجيل أو صناعة الأهداف، ولكن يُعاني من تراجع الأداء هذا الموسم، رغم التألق اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الماضي.

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وانضم ماريغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يوليو 2021، بعد نهاية عقده مع بورتو البرتغالي، ومثل إضافة هجومية كبيرة للأزرق، نظرًا لقدرته على اللعب كجناح أو رأس حربة أو خلف المهاجمين.

ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @SPL

وساهم المهاجم المالي في تتويج الهلال بـ3 ألقاب في موسمه الأول، وهي؛ دوري المحترفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، كما شارك معه في كأس العالم للأندية، والتي أنهاها الزعيم في المركز الرابع.

وساهم ماريغا في تسجيل 14 هدفًا بدوري المحترفين الموسم الماضي، حيث أحرز 12 هدفًا وصنع هدفين، كما صنع هدف في كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى تسجيل لهدف وصناعة هدفين في كأس العالم للأندية.

ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @Alhilal_FC

المشاركة في كأس العالم للأندية

ولم يظهر ماريغا بالمستوى المتوقع في الموسم الحالي، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 12 مباراة بدوري روشن السعودي، واكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط.

ويطمح المهاجم المالي في التألق خلال مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية 2022، حيث يبدأ الزعيم مشواره بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل.

موسى ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @Alhilal_FC

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