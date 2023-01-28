ماريغا يسعى لاستعادة بريقه

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يأمل النجم المالي موسى ماريغا في استعادة بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد غيابه عن التهديف خلال الفترة الأخيرة.
ويُعد ماريغا أحد ماكينات الهلال التهديفية سواء على صعيد التسجيل أو صناعة الأهداف، ولكن يُعاني من تراجع الأداء هذا الموسم، رغم التألق اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الماضي.
وانضم ماريغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يوليو 2021، بعد نهاية عقده مع بورتو البرتغالي، ومثل إضافة هجومية كبيرة للأزرق، نظرًا لقدرته على اللعب كجناح أو رأس حربة أو خلف المهاجمين.
وساهم المهاجم المالي في تتويج الهلال بـ3 ألقاب في موسمه الأول، وهي؛ دوري المحترفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، كما شارك معه في كأس العالم للأندية، والتي أنهاها الزعيم في المركز الرابع.
وساهم ماريغا في تسجيل 14 هدفًا بدوري المحترفين الموسم الماضي، حيث أحرز 12 هدفًا وصنع هدفين، كما صنع هدف في كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى تسجيل لهدف وصناعة هدفين في كأس العالم للأندية.
ولم يظهر ماريغا بالمستوى المتوقع في الموسم الحالي، حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 12 مباراة بدوري روشن السعودي، واكتفى بتسجيل 4 أهداف فقط.
ويطمح المهاجم المالي في التألق خلال مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية 2022، حيث يبدأ الزعيم مشواره بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي، يوم 4 فبراير المقبل.