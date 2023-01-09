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ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد

2023-01-09 الساعة 7:17
ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المالي موسى ماريغا عن مباراة الأزرق المقبلة ضد الرائد.

ماريغا يغيب

وأنهى الزعيم تحضيراته الميدانية لمواجهة الرائد، اليوم الاثنين، حيث بدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة، وشرح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.

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الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

وتُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى بريدة مساء اليوم، فيما تعذر مغادرة موسى ماريغا مع الأزرق، نظرًا لظروفه الأسرية ومرافقة زوجته في المستشفى.

على الجانب الآخر، واصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، محمد البريك وأوديون إيغالو برامجهم العلاجية والتأهيلية تمهيدًا لعودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

الرائد ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الهلال، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

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