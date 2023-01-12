ماسك يبحث بيع أسماء المستخدم لزيادة إيرادات تويتر

بحثت شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن إمكانية بيع أسماء المستخدم الفريدة من خلال مزادات عبر الإنترنت لزيادة إيراداتها.

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ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن توتير تدرس بيع أسماء المستخدم كجزء من محاولات مالكها الجديد الملياردير إيلون ماسك إحياء أعمال الشركة.

ويعقد موظفو تويتر مناقشات حول بيع بعض أسماء المستخدم منذ ديسمبر الماضي على الأقل، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

هذا ويناقش المهندسون إجراء مزايدات عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين تقديم عروض لشراء اسم مستخدم والذي يتكون من كلمات أو أرقام أو سلسلة حروف تتبع علامة @ والتي يتم من خلالها تحديد الحسابات على المنصة. على سبيل المثال اسم مستخدم إيلون ماسك على المنصة هو @elonmusk.

وكشفت وكالة بلومبرغ أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا المشروع سيكتمل أم سيتم التراجع عنه، وما إذا كان سيشمل كل أسماء المستخدم أو فقط مجموعة محددة.

وكان ماسك في الشهر الماضي قد أفاد أنه يريد حذف الحسابات غير النشطة وتحرير حوالي 5ر1 مليار اسم مستخدم، في حين أن أسماء محدودة مثل أسماء المشاهير والعلامات التجارية والأسماء الشعبية هي التي يمكن أن يكون لها قيمة إذا تم طرحها للبيع.