Icon

توقعات بحالة مطرية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الدفاع المدني: 6 نصائح للسلامة عند هطول الأمطار Icon ضبط مواطن نشر محتوى مرئيًا تضمن إساءة لجهات حكومية Icon تحذير من موقع متداول للحصول على رقم الواي فاي السري Icon شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي Icon قيادة ممكّنة وشباب طموح أثبت كفاءته في كل المجالات بالمملكة Icon توقعات بأمطار غزيرة على الشرقية والأرصاد تُحذر Icon 7 خطوات لإضافة زوج الأم لأبناء زوجته بـ حساب المواطن Icon أمطار وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
منذ بدء محاكمته بسبب تغريدة احتيالية

ماسك يضيف 11 مليار دولار إلى ثروته

2023-01-25 الساعة 9:07
ماسك يضيف 11 مليار دولار إلى ثروته
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت ثروة إيلون ماسك بما يقرب من 11 مليار دولار، منذ أن بدأت محكمة مدنية أمريكية في سماع شهادته في قضية بسبب تغريدة تعود لعام 2018، والتي أشار فيها إلى خطته لشطب شركة تسلا من البورصة وجعلها شركة خاصة مع ضمان التمويل.

محاكمة ماسك

وارتفع صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بنحو 10.6 مليار دولار إلى 145.2 مليار دولار منذ أن أدلى بشهادته في المحكمة، الجمعة الماضية، حيث يمثل ذلك أكبر مكسب في يومين منذ نوفمبر الماضي، وفقاً لمؤشر “بلومبرج للمليارديرات”.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

Img

تقنية البنات بالمدينة تحدد موعد التسجيل في برنامج الدبلوم

وتم رفع دعوى قضائية ضد ماسك من قبل مساهمي “تسلا” بعد تغريدة قال فيها إنه حصل على تمويل مضمون لإعادة تسلا شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم في عام 2018.

سبب القضية

ولم تحدث الصفقة مطلقاً، ويقاضي المستثمرون ماسك، طلباً لتعويضات بمليارات الدولارات.

وشهد ماسك في المحكمة أنه اعتمد على بيع أسهم في شركة سبيس إكس لجعل تسلا خاصة، عندما نشر التغريدة.

ثروة ماسك

وقال: أسهمي في سبيس إكس وحدها تعني أن التمويل مضمون في حد ذاته.

ومنذ بداية العام أضاف ماسك، نحو 8.3 مليار دولار إلى ثروته، والتي باتت تقف عند مستوى 145 مليار دولار، إلا أنها ما زالت بعيدة بصورة كبيرة عن الأرباح في الثروة التي أضافها برنارد أرنو، أغنى رجل في العالم حالياً، إلى ثروته منذ بداية عام 2023، والبالغة 27.5 مليار دولار، بإجمالي ثروة 190 مليار دولار.

خسارة ماسك

وفي العام الماضي، أصبح ماسك الشخص الأول والوحيد في التاريخ الذي يخسر 200 مليار دولار من صافي ثروته.

ويعد الكثير من ثروة ماسك مرتبط بحصته في شركة تسلا، لكن سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تراجع بنحو 70% في عام 2022 تقريباً، حيث شكك المستثمرون في التزام ماسك تجاه تسلا بعد استحواذه على شركة تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

ووفقاً للحسابات الحالية، فقد انخفضت صافي ثروة ماسك إلى الآن بنحو 195 مليار دولار من ذروتها، حسب بلومبرج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر
الرياضة

كريستيانو رونالدو يُسهل استراتيجية النصر

الرياضة
الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع
الرياضة

الهلال يفقد محمد البريك 6 أسابيع

الرياضة
توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...
السعودية اليوم

توطين 70% من أنشطة إصلاح وصيانة الحواسيب...

السعودية اليوم
العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...
الرياضة

العدالة يُحقق فوزًا ثمينًا على حساب الفتح...

الرياضة
تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...
آخر الاخبار

تركي آل الشيخ يستقبل ميسي قبل كأس...

آخر الاخبار
الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري
حصاد اليوم

الفرق بين حذاء المشي وحذاء الجري

حصاد اليوم
الهلال عينه على الصدارة
آخر الاخبار

الهلال عينه على الصدارة

آخر الاخبار
ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة...

الرياضة