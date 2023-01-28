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الملياردير الأمريكي يسمي نفسه مستر تويت

ماسك يغير اسم حسابه بمنصة تويتر

2023-01-28 الساعة 2:16
ماسك يغير اسم حسابه بمنصة تويتر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، تغيير اسمه على حسابه الشخصي والرسمي على المنصة إلى مستر تويت ” Mr. TweeT”.

تغيير الاسم

وكتب ماسك عبر تويتر: غيرت اسمي إلى مستر تويت، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى.

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وعلق الصحافي باتريك ماكغي على تغريدة ماسك، مبينًا أن محامي مستثمري شركة تسلا الذين رفعوا دعوى ضد ماسك نادوه عن طريق الخطأ باسم مستر تويت أثناء استجوابه هذا الأسبوع.

سبب التسمية

وأضاف: يؤسفني عدم وجود تسجيل لهذا، لكن ماسك أجاب: مستر تويت، فضحك كل من كان في قاعة المحكمة. ثم قال ماسك: هذا في الواقع دقيق جدًا. وغالبًا ما يكتب ماسك تغريدات على تويتر على مدار اليوم حول مواضيع مختلفة.

وفي الأسابيع الأخيرة أطلق ماسك ملفات تويتر، التي كشف فيها عما حدث وراء الكواليس قبل أن يستحوذ على الشركة.

وثائق سرية

وتعود القضية إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، حينما روج ماسك لسلسلة من التغريدات حول الكشف عن وثائق داخلية من الشركة نفسها أطلق عليها ملفات تويتر.

وتشكل الوثائق السرية المسربة، مجموعة رسائل بريد إلكتروني داخلية بين موظفي تويتر، وتصور الفوضى التي دفعت المنصة إلى حظر مقال لصحيفة نيويورك بوست عن هانتر بايدن، نجل جو بايدن، قبل عامين، وتظهر معاناة فريق تويتر في شرح طريقة تعاملهم مع المقال وإذا كان قرار الحظر هو القرار الصحيح أم لا.

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