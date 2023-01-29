ماشاريبوف يُثير الجدل بشأن مستقبله مع النصر

أثار النجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رغم إغلاق فترة التسجيل الشتوية في السعودية.

جدل بشأن مستقبل ماشاريبوف

وارتبط اسم ماشاريبوف بالرحيل عن النصر، لتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن مغادرة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، أنهى هذا الجدل، قبل أن تؤكد تقارير دخوله في صفقة تبادلية مع السد القطري لضم أكرم عفيف.

واستمر الجدل بشأن موقف ماشاريبوف رغم نهاية الميركاتو الشتوي، حيث قام بحذف صورته الشخصية من حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، والتي كان يرتدي فيها قميص النصر.

ووضع ماشاريبوف صورة بقميص فريقه السابق باختاكور الأوزبكي، وحذفها بعد ذلك، وقام بوضع صورة شخصية له بعيدًا عن قمصان الفرق.

وتسببت تصرفات النجم الأوزبكي في حالة من الجدل، حيث توقعت الجماهير رحيله إلى أحد الدوريات التي ينته بها الميركاتو الشتوي، خاصة أنه لم يشارك سوى في 3 مباريات، فيما توقع البعض الآخر، أنه يريد التعبير عن غضبه من وضعه الحالي.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا منافسات كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، بعد خسارته ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.