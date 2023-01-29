Icon

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة Icon الخميس بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار الجديد ولائحته التنفيذية Icon بيرس مورغان: كريستيانو رونالدو أحب الحياة في السعودية داخل وخارج الملعب Icon تغريم 9 مخالفين لنظام السوق المالية 1.8 مليون ريال Icon وظائف شاغرة في شركة محركات الطائرات Icon حساب المواطن يكشف حقيقة وقف الدعم بعد 3 أشهر Icon وظائف شاغرة بشركة قطار سار Icon تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء المتوقع Icon نجم رياضي مشهور سرق شيئًا من بوتين وسط الكرملين Icon تصرف رونالدو يحبط Manchester united Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
رغم نهاية الميركاتو الشتوي بالسعودية

ماشاريبوف يُثير الجدل بشأن مستقبله مع النصر

2023-01-29 الساعة 5:51
ماشاريبوف يُثير الجدل بشأن مستقبله مع النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار النجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الجدل بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رغم إغلاق فترة التسجيل الشتوية في السعودية.

جدل بشأن مستقبل ماشاريبوف

وارتبط اسم ماشاريبوف بالرحيل عن النصر، لتسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن مغادرة المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، أنهى هذا الجدل، قبل أن تؤكد تقارير دخوله في صفقة تبادلية مع السد القطري لضم أكرم عفيف.

قد يهمّك أيضاً
Img

مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف بعدة تخصصات

Img

عبدالإله المالكي يخضع لجراحة ناجحة

واستمر الجدل بشأن موقف ماشاريبوف رغم نهاية الميركاتو الشتوي، حيث قام بحذف صورته الشخصية من حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، والتي كان يرتدي فيها قميص النصر.

ماشاريبوف انستقرام
صورة النجم الأوزبكي على انستقرام

ووضع ماشاريبوف صورة بقميص فريقه السابق باختاكور الأوزبكي، وحذفها بعد ذلك، وقام بوضع صورة شخصية له بعيدًا عن قمصان الفرق.

وتسببت تصرفات النجم الأوزبكي في حالة من الجدل، حيث توقعت الجماهير رحيله إلى أحد الدوريات التي ينته بها الميركاتو الشتوي، خاصة أنه لم يشارك سوى في 3 مباريات، فيما توقع البعض الآخر، أنه يريد التعبير عن غضبه من وضعه الحالي.

ماشاريبوف انستقرام
صورة النجم الأوزبكي على انستقرام

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا منافسات كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، بعد خسارته ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...
الرياضة

ماثيوس بيريرا عن مغادرته لـ الهلال: أخبار...

الرياضة
تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...
العالم

تعليق مثير لمالك تويتر حول معبد دندرة...

العالم
قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة
السعودية اليوم

قصة تفاحة نيوتن والجاذبية خرافة

السعودية اليوم
إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة
السعودية اليوم

إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة

السعودية اليوم
الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هيا بنت سعود...

السعودية اليوم
الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...
السعودية اليوم

الحج: شرطان للصلاة وأداء العمرة في الحرمين...

السعودية اليوم
أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...
السعودية اليوم

أغلى صفقة لبيع صندوق فقع في سوق...

السعودية اليوم
مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة
غرائب

مزارع أرجنتيني يرسم وجه ميسي بالذرة

غرائب