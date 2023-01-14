مانشستر سيتي يتعثر أمام جاره اليونايتد

حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب جاره مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف عصر اليوم، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022/2023.

مانشستر يونايتد يعود من بعيد

وشهد الشوط الأول تفوقًا واضحًا من قبل لاعبي مان يونايتد، الذين تسيدوا معظم مجريات الشوط الأول ولكن دون إحراز أي أهداف، لينتهي الشوط الأول من ديربي مدينة مانشستر بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن جاك جريليش من إحراز الهدف الأول لـ مان سيتي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ60 بعد تمريرة متقنة من اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين.

وظل مان يونايتد يضغط هجوميًا حتى تمكن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز من إحراز هدف التعادل لـ اليونايتد بالدقيقة الـ78 وسط اعتراض من لاعبي مان سيتي بسبب اعتقادهم أن ماركوس راشفورد الذي كان متسللًا في لعبة الهدف، شارك في إحراز برونو للهدف.

واحتسب الحكم هدف برونو فيرنانديز لتُصبح النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مانشستر سيتي ثانيًا

وعند حلول الدقيقة الـ83 تمكن اللاعب ماركوس راشفورد من إحراز الهدف الثاني لليونايتد من عرضية أرضية رائعة من اللاعب الأرجنتيني جارينشو.

وحافظ مانشستر يونايتد على فوزه ليُصبح رصيده 38 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.