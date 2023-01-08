مانشستر سيتي يُطيح بـ تشيلسي من كأس إنجلترا

نجح مانشستر سيتي في التأهل إلى الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نادي تشيلسي برباعية دون رد مساء اليوم.

وكان الجزائري رياض محرز افتتح التسجيل لـ مان سيتي من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الـ23، ثم أضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ30.

مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق، تمكن فيل فودين من إحراز الهدف الثالث لـ مان سيتي بالدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استثمر مانشستر سيتي تراجع تشيلسي المستمر، ليضيف الهدف الرابع من ركلة جزاء عبر رياض محرز في الدقيقة الـ85.

وصعد مان سيتي إلى الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان الفريقان تقابلا يوم الخميس الماضي في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث فاز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.