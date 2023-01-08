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ضمن مباريات الدور الثالث

مانشستر سيتي يُطيح بـ تشيلسي من كأس إنجلترا

2023-01-08 الساعة 10:04
مانشستر سيتي يُطيح بـ تشيلسي من كأس إنجلترا
المواطن - محمد سمعه

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نجح مانشستر سيتي في التأهل إلى الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نادي تشيلسي برباعية دون رد مساء اليوم.

وكان الجزائري رياض محرز افتتح التسجيل لـ مان سيتي من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الـ23، ثم أضاف الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الثاني للسيتي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ30.

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مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق، تمكن فيل فودين من إحراز الهدف الثالث لـ مان سيتي بالدقيقة الـ38.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استثمر مانشستر سيتي تراجع تشيلسي المستمر، ليضيف الهدف الرابع من ركلة جزاء عبر رياض محرز في الدقيقة الـ85.

وصعد مان سيتي إلى الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي وتشيلسي - كأس الاتحاد الإنجليزي

وكان الفريقان تقابلا يوم الخميس الماضي في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي، حيث فاز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من مباراة تشيلسي ضد مان سيتي نجح رياض محرز في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الـ64 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإنجليزي جاك جريليش.

مانشستر سيتي وتشيلسي - كأس الاتحاد الإنجليزي

وتنطلق مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة القادمة بلقاء أستون فيلا ضد ليدز يونايتد.

وفي يوم السبت 14 يناير ستقام مباريات “مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، إيفرتون ضد ساوثهامبتون، نوتنجهام فورست ضد ليستر سيتي، وست هام يونايتد ضد وولفرهامبتون، برايتون ضد ليفربول، برينتفورد ضد بورنموث”.

وتُختتم مباريات الجولة العشرين بـ 3 لقاءات يوم الأحد 15 يناير وهم “تشيلسي ضد كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد ضد فولهام، توتنهام هوتسبير ضد آرسنال”.

مانشستر سيتي وتشيلسي - كأس الاتحاد الإنجليزي

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