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بعد فوزه على فريق تشارلتون أثليتك

مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

2023-01-11 الساعة 1:28
مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية
المواطن - محمد سمعه

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تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه مساء الثلاثاء على نادي تشارلتون أثلتيك بثلاثية دون رد في دور الثمانية.

وكان البرازيلي أنتوني سجل الهدف الأول لـ اليونايتد من تصويبة قوية في الدقيقة الـ21.

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وفي الشوط الثاني واصل اليونايتد ضغطه الهجومي ليضيف هدفين عبر النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقتين الـ90 والـ93.

وصعد اليونايتد إلى نصف نهائي بطولة كأس الرابطة، في ظل الأداء الفني المميز لليونايتد مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

مانشستر يونايتد في مواجهة السيتي

وسيواجه اليونايتد، جاره مانشستر سيتي في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي ظهر السبت المقبل حيث تنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد - مالاسيا

ومنذ فسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فاز مان يونايتد في ثماني مباريات في بطولات مختلفة تحت قيادة تين هاج بأداء ونتيجة جيدة.

وأثناء وجود رونالدو كان اليونايتد متواجدًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن بعد رحيل اللاعب البرتغالي فاز اليونايتد في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي على كل من فولهام ونوتنجهام فورست وولفرهامبتون وبورنموث، ليصعد من السادس إلى الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

ووصل مانشستر يونايتد إلى المربع الذهبي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على أستون فيلا في دور الـ32، ثم الفوز على فريق بيرنلي في دور الـ16، ثم التأهل لدور نصف النهائي بعد إقصاء نادي تشارلتون.

وتأهل مان يونايتد إلى الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا بعد فوزه المقنع والمميز على نادي إيفرتون بثلاثية مقابل هدف.

مانشستر يونايتد = جارانشو

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