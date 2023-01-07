مانشستر يونايتد يستعيد عافيته بـ 7 انتصارات بعد رحيل رونالدو

يُقدم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أداءً أكثر من رائع تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، وذلك بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان حوار تلفزيوني أجراه رونالدو مع الإعلامي البريطاني الشهير بييرس مورجان في مطلع نوفمبر الماضي، سببًا في قرار إدارة اليونايتد بفسخ عقد اللاعب البرتغالي مع النادي.

إبداعات مانشستر يونايتد مستمرة

ومنذ فسخ عقد رونالدو، فاز مان يونايتد في سبع مباريات في بطولات مختلفة تحت قيادة تين هاج بأداء ونتيجة جيدة.

وأثناء وجود رونالدو كان اليونايتد متواجدًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، لكن بعد رحيل اللاعب البرتغالي فاز اليونايتد في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي على كل من فولهام ونوتنجهام فورست وولفرهامبتون وبورنموث، ليصعد من السادس إلى الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.

ووصل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز على أستون فيلا في دور الـ32، ثم الفوز على فريق بيرنلي في دور الـ16.

وبالأمس، تأهل مان يونايتد إلى الدور الرابع من بطولة كأس إنجلترا بعد فوزه المقنع والمميز على نادي إيفرتون بثلاثية مقابل هدف.

وكانت تقارير إعلامية إنجليزية أشارت مسبقًا إلى أن رحيل رونالدو عن صفوف اليونايتد أطلق سراح قدرات لاعبي الشياطين الحمر، الذين كانوا يشعرون بأن وجود رونالدو يمثل عائقًا لهم في التعبير عن أنفسهم.

وانضم رونالدو مؤخرًا لصفوف نادي النصر السعودي كصفقة انتقال حر حتى عام 2025.