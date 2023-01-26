مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام بثلاثية خارج أرضه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا خارج أرضه على مضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

مانشستر يونايتد يضرب بثلاثية

اليونايتد أحرز الهدف الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ6 بعد مجهود فردي مميز ثم أضاف الهولندي فاوت فيخهورست الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث لـ مان يونايتد في الدقيقة التسعين.

وقبل مباراة اليونايتد ضد نوتنجهام فورست، كان فريق نيوكاسل يونايتد هزم نادي ساوثهامبتون بهدف دون رد في مباراة الذهاب أول أمس الثلاثاء.

وسيلتقي الفائز من مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون، الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في النهائي يوم 26 فبراير المقبل على ملعب ويمبيلي في لندن.