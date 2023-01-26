تدشين نادي مكين لذوي الإعاقة في عسير وتكريم 31 كفيفًا وكفيفة الدراسة عن بعد في مدارس حوطة بني تميم والحريق اليوم برشلونة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مانشستر يونايتد يهزم نوتنجهام بثلاثية خارج أرضه لقطات للحظة ضبط قائدي مركبات في الرياض استخدموا لوحات مخالفة لقطات لإنقاذ كلب بحر علق 3 أيام على سطح الجليد مشهد مبهر يوثق عودة الحياة في وادي رنية 3 غيابات لـ الهلال ضد الفيحاء 6 أخطاء تجنبها عند وضع الطعام بالثلاجة الأرصاد تنبه سكان الرياض: أمطار غزيرة حتى الثانية مساءً
حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا خارج أرضه على مضيفه نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد، وذلك في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
اليونايتد أحرز الهدف الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ6 بعد مجهود فردي مميز ثم أضاف الهولندي فاوت فيخهورست الهدف الثاني لليونايتد بالدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث لـ مان يونايتد في الدقيقة التسعين.
وقبل مباراة اليونايتد ضد نوتنجهام فورست، كان فريق نيوكاسل يونايتد هزم نادي ساوثهامبتون بهدف دون رد في مباراة الذهاب أول أمس الثلاثاء.
وسيلتقي الفائز من مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون، الفائز من مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في النهائي يوم 26 فبراير المقبل على ملعب ويمبيلي في لندن.