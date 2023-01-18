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في محاولة لخفض التكاليف بسبب تباطؤ الطلب

مايكروسوفت تتخلى عن 11 ألف موظف 

2023-01-18 الساعة 5:37
مايكروسوفت تتخلى عن 11 ألف موظف 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت مايكروسوفت إنها مضطرة للاستغناء عن آلاف الوظائف لتتبع بذلك خطى عمالقة التكنولوجيا أمازون وميتا اللتين أعلنتا أيضًا عن تخفيضات ضخمة في الأشهر الأخيرة.

وعلى ذلك، ستقوم مايكروسوفت التي أسسها الملياردير بيل جيتس بخفض 5% من القوة العاملة التي يبلغ قوامها 220 ألف شخص، وهذا يعني أن ما يصل إلى 11 ألف موظف سيفقدون وظائفهم، كما يقول المطلعون إن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك.

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انخفاض أسهم مايكروسوفت 

وأمس الثلاثاء تم تداول أسهم مايكروسوفت عند 240.16 دولارًا، بانخفاض أكثر من 20% مقارنة بالعام الماضي.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة 1.78 تريليون دولار ومن المقرر أن تعلن عن أرباح الربع الثاني الأسبوع المقبل.

شركات التكنولوجيا العملاقة تسرح الموظفين

وفي الوقت نفسه، تُجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تقليص قوتها العاملة استجابةً لعلامات تدل على حدوث ركود اقتصادي عالمي، فعلى سبيل المثال، فإنه في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت أمازون أنها تخطط لإلغاء 18 ألف وظيفة أي 6% من الموظفين، بينما قامت ميتا بتسريح ما يقرب من 11 ألف موظف في نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، خفضت شركة البرمجيات Salesforce نحو 8000 وظيفة، كما قامت شركة HP المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية بإلغاء 6000 وظيفة.

كما تعرض رئيس تويتر، إيلون ماسك، لانتقادات لاذعة لفصله آلاف الموظفين دون سابق إنذار بعد استيلائه على شركة التواصل الاجتماعي العملاقة البالغة 44 مليار دولار العام الماضي.

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