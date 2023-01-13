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لا يزال يعتمدها الكثيرون حول العالم

مايكروسوفت تتوقف عن دعم إحدى أشهر نسخ ويندوز!

2023-01-13 الساعة 12:39
مايكروسوفت تتوقف عن دعم إحدى أشهر نسخ ويندوز!
المواطن - فريق التحرير

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أوقفت شركة مايكروسوفت الدعم البرمجي لإحدى أشهر نسخ أنظمة ويندوز، والتي لا يزال يعتمدها الكثيرون حول العالم.

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بداية من 10 يناير

ولفتت الشركة في مدونة لها على الإنترنت إلى أنها واعتبارًا من 10 يناير الجاري أوقفت الدعم التقني عن أنظمة Windows 8.1، وأن الأجهزة التي تعمل بهذه الأنظمة ستستمر بالعمل، لكن مستخدميها لن يحصلوا على الدعم التقني أو التحديثات للبرامج التي توفرها هذه الأنظمة”.

ويندوز 8.1

ووفقًا للشركة فإنه واعتبارًا من التاريخ المذكور لم يعد بإمكان مستخدمي أنظمة Windows 8.1 الحصول على التطبيقات المدفوعة من متاجر مايكروسوفت الإلكترونية أو تثبيت تلك التطبيقات في أجهزتهم عبر تلك المتاجر.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت أنظمة Windows 8.1 عام 2013، وأشارت إلى أن هذه الأنظمة أتت لتعالج المشكلات الرئيسية في أنظمة Windows 8، ومع ذلك قررت الشركة دعم المستخدمين بميزات إضافية وأطلقت أنظمة Windows 10 عام 2015، وبعدها أطلقت Windows 11 الذي منح المستخدمين واجهات استخدام عصرية للحواسب، وزودهم بتقنيات لم تتوفر في أنظمة “ويندوز” السابقة.

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