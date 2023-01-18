مايكروسوفت تلغي10 آلاف وظيفة خلال الربع الثالث من 2023

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، اليوم الأربعاء، أن الشركة ستلغي 10 آلاف وظيفة أو نحو 5% من قوة عملها في الربع الثالث من العام الحالي حتى تتوافق النفقات مع العوائد.
جاء هذا وفقًا لمذكرة لموظفي الشركة مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وأضاف ناديلا: سوف نعمل على مواءمة هيكل التكلفة مع عوائدنا. اليوم، نجري تغييرات ستخلص إلى تقليل إجمالي قوة العمل لدينا بمقدار 10 آلاف وظيفة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2023. هذا يمثل أقل من 5% من إجمالي الموظفين، مع إجراء بعض الإخطارات اليوم.
وأفادت المذكرة في الوقت نفسه، أن شركة مايكروسوفت ستواصل التوظيف والاستثمار في المجالات الاستراتيجية حتى تتواصل قدرتها التنافسية على المدى الطويل.
واختتمت المذكرة أن مايكروسوفت ستنفق 1.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام، لتغطية التكاليف المرتبطة بمكافآت نهاية الخدمة والترقية وتوحيد عقود التوظيف.