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تحدث في كتابه عن علاقة المملكة بأمريكا في عهد ترامب

مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره 

2023-01-25 الساعة 8:45
مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره 
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المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنه شخصية تاريخية، قائلًا إنه واحد من أهم قادة عصره، إن لم يكن الأهم على الإطلاق.

وجاء ذلك في كتابه الجديد الذي صدر أمس الثلاثاء 24 يناير، وتناول فيه فترة عمله وزيراً لخارجية الرئيس السابق دونالد ترامب، وقد تحدث في جزء منه عن علاقة أمريكا بالسعودية في هذه الفترة.

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وتابع: ما جعل الإعلام أكثر جنوناً على ترامب وإدارته هو علاقاتنا الممتازة مع السعودية.

مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره 

ترامب شعر بالغيرة من زيارة بومبيو للسعودية

وكان بومبيو قد قام بزيارة في أكتوبر 2018 إلى الرياض، وقال عن ذلك: كلفني ترامب بالذهاب للمملكة، وأعتقد أنه شعر بالحسد والغيرة من زيارتي؛ لأنني كنت الشخص الذي سار رغم أنف معارضة الواشنطن بوست ونيويورك تايمز وجبناء آخرين لا يملكون أي صلة بالواقع.

وأكد بومبيو على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل إصلاحي سيثبت أنه أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي.

مايك بومبيو وسائل الإعلام غذت غضبًا زائفًا تجاه قضية خاشقجي 

تزييف الإعلام الأمريكي للوقائع

وفي الإطار ذاته، انتقد مدير وكالة المخابرات المركزية في إدارة ترامب، وسائل الإعلام الأمريكية وتعاملها مع قضية خاشقجي، حيث قال إنها غذت غضبًا زائفًا، ولم تبين الحقيقة الكاملة.

ويُذكر أن كتاب مايك بومبيو الجديد يأتي تزامنًا مع تفكيره في الترشح للبيت الأبيض، حيث صرح أن خوض الانتخابات الرئاسية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2024 لن يثنيه عن ترشحه.

مايك بومبيو: محمد بن سلمان شخصية تاريخية وأهم قادة عصره 

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