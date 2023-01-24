مايك بومبيو: وسائل الإعلام أججت غضبًا زائفًا تجاه قضية خاشقجي

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انتقد وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، حالة الغضب الزائفة، التي أججتها وسائل الإعلام الأمريكية، في حادث مقتل الكاتب في واشنطن بوست، جمال خاشقجي، على حد وصفه.
وكتب مايك بومبيو في كتابه: لم تبين الكثير من وسائل الإعلام الحقيقة، بل أبدت تعاطفًا مثيرًا للشفقة من أجل هدف واحد.
وتابع بومبيو الذي شغل أيضًا منصب مدير وكالة المخابرات المركزية في إدارة ترامب: كان خاشقجي صحفيًا بقدر ما أنا والعديد من الشخصيات العامة الأخرى صحفيون، نحن ننشر كتاباتنا أحيانًا لكننا نفعل أشياء أخرى أيضًا.
ويُذكر أن كتاب مايك بومبيو الجديد يأتي تزامنًا مع تفكيره في الترشح للبيت الأبيض، حيث صرح أن خوض الانتخابات الرئاسية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2024 لن يثنيه عن ترشحه.