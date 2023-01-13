ما قدمه النصر والاتحاد والهلال في كأس العالم للأندية

يستعد نادي الهلال للمشاركة للمرة الثالثة في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية بعد اختياره من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليمثل القارة الصفراء في مونديال الأندية في المغرب شهر فبراير المقبل.

وتُقام منافسات مونديال الأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيرين، وتنطلق البطولة بمواجهة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي.

تاريخ الأندية السعودية بـ كأس العالم للأندية

وبالعودة لتاريخ مشاركات الأندية السعودية بمونديال الأندية، فقد شارك النصر كأول ناد سعودي في البطولة في عام 2000 بالبرازيل حيث خاض 3 مباريات بواقع الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين.

وشارك نادي الاتحاد في مونديال الأندية نسخة عام 2005 في اليابان حيث لعب 3 مباريات فاز في واحدة كانت على حساب الأهلي المصري وخسر مباراتين.

أما نادي الهلال فشارك مرتين في عامي 2019 و 2021، حيث لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وخسر 4 مرات.

وأصبح نادي النصر أول ناد سعودي يشارك بمونديال الأندية، الاتحاد أول ناد سعودي يحقق المركز الرابع في البطولة، الهلال أول ناد سعودي يُحقق المركز الرابع مرتين في مونديال الأندية.

ويُشارك في كأس العالم للأندية نسخة 2022 كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2022 عن مواجهة الهلال ضد الوداد البيضاوي، فيما يلعب الأهلي المصري مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وفي حالة فوزه سيُلاقي سياتل ساوندرز الأمريكي.

ومن المقرر أن يكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في طريق الأهلي المصري بالدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي سيواجه في الدور نصف النهائي المتأهل من الفائز من مواجهة الهلال ضد الوداد البيضاوي.