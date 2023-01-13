Icon

إصابة أمريكية بسرطان قاتل بسبب جلسة تنظيف أظافر Icon التشكيل المتوقع لديربي الشباب والنصر Icon شتاء هذا العام الأكثر دفئًا والأكثر مطرًا Icon موعد صرف مكافأة تمهير Icon ما قدمه النصر والاتحاد والهلال في كأس العالم للأندية Icon لقطات روحانية من المسجد الحرام وأكثر من نصف مليون مصلٍّ بالجمعة Icon ظهور صادم للفنان المصري عمرو محمد علي بعد 17 عامًا Icon عقوبة كبرى تنتظر مواطن نقل 7 مخالفين في الباحة Icon أبها يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب ضمك بثنائية Icon تفسير صادم لدائرة الخراف المرعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الكشف عن نتائج قرعة مونديال الأندية اليوم

ما قدمه النصر والاتحاد والهلال في كأس العالم للأندية

2023-01-13 الساعة 7:09
ما قدمه النصر والاتحاد والهلال في كأس العالم للأندية
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يستعد نادي الهلال للمشاركة للمرة الثالثة في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية بعد اختياره من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليمثل القارة الصفراء في مونديال الأندية في المغرب شهر فبراير المقبل.

وتُقام منافسات مونديال الأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيرين، وتنطلق البطولة بمواجهة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي.

قد يهمّك أيضاً
Img

نظام الملالي يقتل أحد أعضائه لرفضه قمع وقتل المتظاهرين

Img

السعودية تدرس زيادة الاستثمار في باكستان إلى 10 مليارات دولار

تاريخ الأندية السعودية بـ كأس العالم للأندية

وبالعودة لتاريخ مشاركات الأندية السعودية بمونديال الأندية، فقد شارك النصر كأول ناد سعودي في البطولة في عام 2000 بالبرازيل حيث خاض 3 مباريات بواقع الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين.

الأهلي المصري والاتحاد - مونديال الأندية 2005 - محمد أبو تريكة
الأهلي المصري والاتحاد – مونديال الأندية 2005 – محمد أبو تريكة

وشارك نادي الاتحاد في مونديال الأندية نسخة عام 2005 في اليابان حيث لعب 3 مباريات فاز في واحدة كانت على حساب الأهلي المصري وخسر مباراتين.

أما نادي الهلال فشارك مرتين في عامي 2019 و 2021، حيث لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وخسر 4 مرات.

وأصبح نادي النصر أول ناد سعودي يشارك بمونديال الأندية، الاتحاد أول ناد سعودي يحقق المركز الرابع في البطولة، الهلال أول ناد سعودي يُحقق المركز الرابع مرتين في مونديال الأندية.

النصر وريال مدريد مونديال الأتدية 2000
النصر وريال مدريد مونديال الأتدية 2000

ويُشارك في كأس العالم للأندية نسخة 2022 كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة 3 أندية عربية، وهي؛ الوداد البيضاوي المغربي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال كممثل لآسيا باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الأبطال.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2022 عن مواجهة الهلال ضد الوداد البيضاوي، فيما يلعب الأهلي المصري مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، وفي حالة فوزه سيُلاقي سياتل ساوندرز الأمريكي.

ومن المقرر أن يكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في طريق الأهلي المصري بالدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية، فإن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي سيواجه في الدور نصف النهائي المتأهل من الفائز من مواجهة الهلال ضد الوداد البيضاوي.

الهلال والترجي التونسي مونديال الأندية 2019
الهلال والترجي التونسي مونديال الأندية 2019

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...
السعودية اليوم

مدير الأمن العام يدشن الملتقى السنوي الثاني...

السعودية اليوم
تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...
السعودية اليوم

تعليم الشمالية : استمرار الدراسة عن بعد...

السعودية اليوم
جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...
الرياضة

جماهير النصر تعيد تداول مقطع مصطفى الآغا...

الرياضة
ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين لترويجهم مخدرات في جدة

حصاد اليوم
الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...
الرياضة

الإعلان عن قائمة الأخضر لـ خليجي 25...

الرياضة
لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول
الرياضة

لا أهداف بين الباطن والرائد بالشوط الأول

الرياضة
نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...
العالم

نائب في البرلمان الأوروبي: نظام أوكرانيا فاسد...

العالم
يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...
تكنولوجيا

يوتيوب توفر ميزة لمشاهدة قائمة من المقاطع...

تكنولوجيا