مبابي يُحرز الهدف الرابع لـ باريس سان جيرمان

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نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في إحراز الهدف الرابع لفريق باريس سان جيرمان من ركلة جزاء عند حلول الدقيقة الـ60.
وكان الفريق الفرنسي تحصل على ركلة جزاء بعدما ارتطمت تصويبة الأرجنتيني ليونيل ميسي بيد المدافع علي البليهي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها مبابي بإتقان شديد على يسار الحارس محمد العويس.
يذكر أن الشوط الأول كان انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل للبي إس جي كل من ميسي وماركينيوس، بينما سجل لفريق موسم الرياض، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.