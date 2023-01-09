مبادرات لتذليل عقبات سوق العمل السعودي

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قالت نائب رئيس اللجنة الوطنية لأصحاب العمل آية السليمان، إن منتدى الحوار الاجتماعي يبحث خلق بيئة متميزة لسوق العمل السعودي.
فيديو | نائب رئيس اللجنة الوطنية لأصحاب العمل آية السليمان:قد يهمّك أيضاً
نسعى إلى تذليل العقبات والخروج بمبادرات نوعية لتغير سوق العمل من خلال منتدى الحوار الاجتماعي#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/yNlx13YvYw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2023
وأوضحت السليمان في حوارها لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية” أن المنتدى يسعى لتوصيل صوت القطاع الخاص والخروج بأفكار ومبادرات نوعية وتذليل العقبات، والتي سيكون لها أثر كبير في تغيير سوق العمل السعودي.
انطلقت اليوم، فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الثاني عشر ، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، بمشاركة منظمة العمل الدولية، وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال).
وناقش المنتدى الفرصَ والتحديات في سوق العمل؛ من خلال 3 محاور رئيسية، تتضمن برامج التدريب والتأهيل وأثرها في تنمية مهارات الكوادر الوطنية، ونماذج الأعمال ودورها في تطوير بيئة العمل، وحماية الأجور وتوثيق العقود، ويندرج تحت هذه المحاور 6 مبادرات وفق آلية محددة لتنسيق الجهود الوطنية في تنفيذها.