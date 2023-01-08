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ضمن منافسات الجولة الـ12

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

2023-01-08 الساعة 2:21
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
المواطن - فريق التحرير

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تُعد مواجهة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

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لقاء الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 62:56 دقيقة فعلية.

ولعب الاتحاد والهلال على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وانتهى الكلاسيكو بفوز الزعيم بهدف دون رد.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من مباراة الاتحاد والهلال – المصدر @Alhilal_FC

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ12، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

النصر
لاعبو النصر في الدوري – المصدر @AlNassrFC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الفتح برصيد 15 نقطة، متساويًا مع الرائد.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

الباطن
لاعبو الباطن في الدوري – المصدر spl

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