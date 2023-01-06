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ضمن منافسات الجولة الـ12

مباراة النصر والطائي بتعليق إنجليزي وبرتغالي

2023-01-06 الساعة 3:01
مباراة النصر والطائي بتعليق إنجليزي وبرتغالي
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة النصر والطائي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، خاصة أنها المواجهة الأولى للأصفر بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تعليق أجنبي لمباراة النصر والطائي

ومن المقرر أن تُقام النصر والطائي على ملعب مرسول بارك في الرياض، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي.

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ولفت حساب دوري روشن السعودي باللغة الإنجليزية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه للمرة الأولى على الإطلاق في البطولة، يمكن للمتابعين مشاهدة مباراة النصر والطائي بالتعليق بالإنجليزي أو البرتغالي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وكان من المقرر إقامة المباراة بالأمس، ولكن غزارة الأمطار أدت لأعطال كهربائية بإنارة ملعب مرسول بارك والبوابات، لتقرر لجنة المسابقات تأجيل اللقاء، وذلك استناداً على التقرير الهندسي وحرصاً على سلامة اللاعبين والحضور.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الطائي في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو الطائي – المصدر spl

التعاقد مع كريستيانو رونالدو

وتُعد مباراة النصر والطائي اليوم هي الأولى بعد إتمام التعاقد مع كريستيانو رونالدو حتى عام 2025، وتقديمه للجماهير في حفل مبهر على ملعب مرسول بارك، يوم الثلاثاء الماضي.

وتُشير التقارير إلى غياب كريستيانو رونالدو مباراتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، إلا أن العالمي لم يكشف بشكل رسمي حتى الآن عن هذا الأمر.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

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