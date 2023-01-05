مباراتان الجمعة في دوري روشن

تُستكمل مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي التعاون والخليج وتُقام في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي العدالة والفتح وتبدأ في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

مباريات الخميس

يذكر أن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، تنطلق مساء اليوم الخميس، بـ4 مباريات قوية، وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط.

وتبدأ مباريات اليوم عند الساعة 3:30 مساء بمواجهة ضمك والرائد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويواجه النصر فريق الطائي عند السادسة مساء على ملعب مرسول بارك.

وتُقام مباراتان عند الساعة 8:30 مساء، حيث يلعب الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد نظيره الشباب، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مكة المكرمة.