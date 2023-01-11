مباراتان غدًا في افتتاح الجولة الـ13 بدوري روشن

تنطلق منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، يوم غد الخميس، بمواجهتين قويتين، وسط صراع للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباريات الغد

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد التعاون عند الساعة 3:30 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل، ويسعى الفريقان لتعويض خسارتهما في الجولة الماضية من دوري روشن بخطف نقاط مباراة الغد.

ويلعب الفتح ضد الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويسعى النموذجي لاستعادة توازنه وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يطمح فارس الدهناء للحفاظ على نغمة الانتصارات.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ22 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 25 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ثم الفتح برصيد 15 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.