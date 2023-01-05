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مباراتان غدًا في افتتاح كأس الخليج والقنوات الناقلة

2023-01-05 الساعة 7:24
مباراتان غدًا في افتتاح كأس الخليج والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق غدًا منافسات كأس الخليج الـ25 في العراق بإقامة مباراتين.

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مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي العراق وعمان على ملعب البصرة الدولي في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وتُنقل على قناتي ” العراقية الرياضية والرابعة الرياضية العراقية”.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين منتخبي السعودية واليمن وتبدأ في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البصرة الدولي وتُنقل عبر قناتي ” العراقية الرياضية والرابعة الرياضية”.

وستُقام منافسات بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير الجاري، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

المتوجون بـ كأس الخليج 

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.

ونجح المنتخب السعودي في التتويج باللقب 3 مرات في أعوام 1994، 2002 و2003، ونال المركز الثاني في 7 نسخ، وهي؛ 1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014 و2019.

وتوجت العراق بلقب كأس الخليج 3 مرات في أعوام 1979، 1984 و1988، وحصدت المركز الثاني عامي 1976 و2013، وناله منتخب قطر أعوام 1992، 2004 و2014، وحل وصيفًا في 1984، 1990، 1996 و2002.

وتمكن منتخب الإمارات الأول لكرة القدم من الفوز باللقب عامي 2007 و2013، وحل وصيفًا أعوام 1986، 1988، 1994 و2017، وتوجت عمان بالبطولة في 2009 و2017، وحصدت المركز الثاني في 2004 و2007.

وحصد منتخب البحرين الأول لكرة القدم لقب كأس الخليج مرة واحدة في عام 2019، وحل وصيفًا 4 مرات في أعوام 1970، 1982، 1992 و2003.

 

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