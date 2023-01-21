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الهلال يواجه أبها والنصر مع الاتفاق

مباراتان غدًا في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن

2023-01-21 الساعة 1:33
مباراتان غدًا في ختام الجولة الـ14 بدوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الأحد، بمواجهتين قويتين، في ظل الصراع بين الفرق لحصد الثلاث نقاط.

مباراتا الغد

ويلعب الهلال ضد أبها عند الساعة السادسة مساء، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويسعى الزعيم للفوز ومصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج، فيما يأمل زعيم الجنوب تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وفي ختام الجولة الـ14 من دوري روشن، يلعب النصر ضد الاتفاق عند الساعة 8:30 مساء على ملعب مرسول بارك، ويأمل العالمي مواصلة انتصاراته واستعادة الصدارة، فيما يسعى فارس الدهناء لتحقيق نتيجة إيجابية والظهور بشكل مميز.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل مباراتي الغد، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 31 نقطة، ثم النصر برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا بـ29 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم التعاون بـ27 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الفيحاء بـ15 نقطة.

وجاء الوحدة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، ثم الوحدة برصيد 12 نقطة، يليه العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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