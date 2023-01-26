مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

تُقام مواجهتان، مساء يوم غد الجمعة، في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباريات الغد

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الشباب عند الساعة السادسة مساء الغد، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المقامة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وفي ثاني مباريات الغد، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الفتح، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل مواجهات الغد، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ28 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط.