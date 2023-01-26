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الطائي ضد الشباب والوحدة مع الفتح

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

2023-01-26 الساعة 6:33
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تُقام مواجهتان، مساء يوم غد الجمعة، في دوري روشن السعودي، وسط منافسة قوية بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباريات الغد

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الشباب عند الساعة السادسة مساء الغد، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المقامة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

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الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

وفي ثاني مباريات الغد، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره الفتح، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل مواجهات الغد، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ28 نقطة.

دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر spl

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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