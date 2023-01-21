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حصل على 20 مليون دولار كدفعة أولية

مبالغ خيالية يربحها هاري بعد مبيعات كتابه

2023-01-21 الساعة 12:30
مبالغ خيالية يربحها هاري بعد مبيعات كتابه
المواطن - فريق التحرير

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لا يزال الأمير هاري حديث الأوساط الدولية مع كل تفاصيل حياته، خصوصًا التي كشف عنها في كتابه سبير، فيما كشفت تقارير إعلامية أن الأمير الشاب بانتظار مبالغ ضخمة ستشق طريقها إلى جيبه منذ رحيله عن القصر الملكي أوائل عام 2020.

مقابل وهمي

وحصل نجل الملك تشارلز الثالث، على دفعة مقدمة بلغت نحو 20 مليون دولار من نشر كتابه سبير الأسبوع الماضي، وفق صحيفة نيويورك بوست.

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وحطم كتابه الأرقام القياسية لمبيعات الكتب، إذ بيع ما يقرب من 1.4 مليون نسخة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في أول يوم من طرح الكتاب في الأسواق.

تأسيس شركة

ولفت التقرير إلى أن هاري وزوجته الأمريكية ميجان ماركل قد يكونان حققا أكثر من 100 مليون دولار من الاتفاق الذي وقعاه مع شركة “نتفليكس” الأمريكية قبل عامين، والذي يتضمن إنتاج أفلام وثائقية عن العائلة الملكية بدأ عرضها أواخر العام الماضي.

كما أوضح أن هاري وميجان أسسا أيضًا شركة أخرى هادفة للربح، هي Archewell Audio، ضمن صفقة قيل إن قيمتها تبلغ 25 مليون دولار لإنتاج بودكاست لشركة “Spotify” الأمريكية.

مشاريع مستدامة

وانضم كذلك الأمير الشاب البالغ من العمر 38 عامًا إلى مجموعة من المؤسسات الربحية الأخرى، بما في ذلك العمل كمدير التأثير في شركة “وادي السيليكون”، وشركة ناشئة للصحة العقلية تسمى BetterUp.

يذكر أن الزوجين كانا انضما إلى فريق شركة “Ethic” الأمريكية، ليصبحا شركاء مؤثرين في شركة إدارة الأصول التي تستثمر في المشاريع والشركات المستدامة، وفقًا للصحيفة التي أشارت إلى أن الزوجين استثمرا أيضًا في الشركة.

 

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