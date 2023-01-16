إلغاء تأشيرات الدخول إلى روسيا مع 4 دول خليجية بينها السعودية برنامج خدمة ضيوف الرحمن يوفر وظائف لمختلف التخصصات مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه موسم الرياض يعلن أوقات عمل منطقة بوليفارد وورلد لليوم فقط وظائف بـ الهيئة الملكية في الجبيل التدريب التقني تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث الحج: لا يمكن إضافة مرافقين بعد سداد رسوم أداء الفريضة حساب المواطن: القرض العقاري لا يؤثر على الاستحقاق توقعات بذروة الحالة الممطرة العاشرة اليوم وغدًا توقعات بهطول أمطار غزيرة وبرد وسيول على 5 مناطق
قال خبير الطقس والفلك، خالد الزعاق، إن أول موسم الشبط يتسم بسرعة التقلبات الجوية حيث تشهد برودة في الرياح وتذبذب حركتها لذا يطلق عليها “مبكية الحصني”، حيث يجعل للأبواب والنوافذ صوت قرقعة ويقطع أحبال الخيام.
اليوم :
سادس أيام الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي (المربعانية الشبط العقارب)
وفيه رياح باردة وماكرة ومتذبذبة الحركة تسمى عند أهالينا بمبكية الحصني
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 16, 2023
وأوضح الزعاق عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أنه خلال موسم الشبط تنهض الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة، وفي المربعانية تتحرّك فيها الرياح الشمالية الباردة ومع دخول سهيل تتحرّك الرياح الملطفة.
وأضاف الزعاق أن من عجائب جريان وادي الرمة لهذا العام، جريانه في شدة البرد وسط الشتاء ولاسيما مع نهاية المربعانية وأول الشبط، حيث بلغت سرعة جريانه 650 كلم في غضون ستة أيام، واستطاع أن يملأ خمس نقر من الثويرات وهو عادة لا يملأ إلا واحدة (نقرة الوادي).
يأتي بعد المربعانية يوم 15 يناير 2023 ويستمر حتى 10 فبراير، ويعقبه ظهور العقارب، وسمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.
في موسم الشبط عادة ما تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحًا ، تزامنًا مع بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، يصاحبه نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة، ويسجل فيه أقصى وقت لدخول الفجر مع تأخر شروق الشمس.