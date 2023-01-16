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يشهد برودة في الرياح وتذبذب حركتها

مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه

2023-01-16 الساعة 12:05
مبكية الحصني.. أوله تقلبات جوية وجريان وادي الرمة من عجائبه
المواطن - فريق التحرير

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قال خبير الطقس والفلك، خالد الزعاق، إن أول موسم الشبط يتسم بسرعة التقلبات الجوية حيث تشهد برودة في الرياح وتذبذب حركتها لذا يطلق عليها “مبكية الحصني”، حيث يجعل للأبواب والنوافذ صوت قرقعة ويقطع أحبال الخيام.

رياح ماكرة

وأوضح الزعاق عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، أنه خلال موسم الشبط تنهض الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة، وفي المربعانية تتحرّك فيها الرياح الشمالية الباردة ومع دخول سهيل تتحرّك الرياح الملطفة.

جريان وادي الرمة

وأضاف الزعاق أن من عجائب جريان وادي الرمة لهذا العام، جريانه في شدة البرد وسط الشتاء ولاسيما مع نهاية المربعانية وأول الشبط، حيث بلغت سرعة جريانه 650 كلم في غضون ستة أيام، واستطاع أن يملأ خمس نقر من الثويرات وهو عادة لا يملأ إلا واحدة (نقرة الوادي).

الشبط

يأتي بعد المربعانية يوم 15 يناير 2023 ويستمر حتى 10 فبراير، ويعقبه ظهور العقارب، وسمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.

خصائصه

في موسم الشبط عادة ما تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحًا ، تزامنًا مع بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، يصاحبه نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة، ويسجل فيه أقصى وقت لدخول الفجر مع تأخر شروق الشمس.

 

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