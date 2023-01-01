متحدث الأرصاد: فيديو تساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح

نفى المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد صحة الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام.

وقال متحدث الأرصاد إن الفيديو المتداول غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية.

وكان المقطع المتداول يظهر تساقط الثلوج على الكعبة المشرفة بطريقة غير طبيعية وسط سماع أصوات وهمهمات المعتمرين بوضوح في الفيديو.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز).