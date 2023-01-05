متحدث الأرصاد: لا يوجد مشروع لتفريق السحب بالمملكة

إتاحة سداد رسوم الحج على دفعات متباعدة لأول مرة 135 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ذا هيل: يجب التخلص من الغطرسة الأمريكية وطلب المساعدة السعودية الدفاع المدني يعلن فتح باب القبول للنساء على رتبة جندي 4 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة 62 أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم وظائف بمجلس الضمان الصحي في عدة تخصصات في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن
أكد المتحدث الرسمي للأرصاد، حسين القحطاني، أنه لا يوجد أي مشروع معني بتفريق السحب بالمملكة.
جاء ذلك عبر مقطع فيديو متداول، حيث شدد القحطاني على حاجة المملكة لكل نقطة مياه.
وأوضح: ما يوجد لدينا بالمملكة هو زيادة استمطار السحب بهدف زيادة هطول الأمطار، فالمملكة بحاجة لكل قطرة من هذه الأمطار، وبحاجة إلى المخزون المائي.
استطرد: نحن بلد شبه صحراوي وبحاجة إلى المياه في أي وقت، وما تم نشره بوجود مشروع لتفريق السحب مجرد إشاعات، ومعلومات غير حقيقية، مشيرًا إلى وجود برنامج استمطار السحب وزيادة الهاطل المطري.