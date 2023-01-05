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المملكة بحاجة لكل قطرة من الأمطار

متحدث الأرصاد: لا يوجد مشروع لتفريق السحب بالمملكة

2023-01-05 الساعة 11:43
متحدث الأرصاد: لا يوجد مشروع لتفريق السحب بالمملكة
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي للأرصاد، حسين القحطاني، أنه لا يوجد أي مشروع معني بتفريق السحب بالمملكة.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو متداول، حيث شدد القحطاني على حاجة المملكة لكل نقطة مياه.

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زيادة الاستمطار

وأوضح: ما يوجد لدينا بالمملكة هو زيادة استمطار السحب بهدف زيادة هطول الأمطار، فالمملكة بحاجة لكل قطرة من هذه الأمطار، وبحاجة إلى المخزون المائي.

استطرد: نحن بلد شبه صحراوي وبحاجة إلى المياه في أي وقت، وما تم نشره بوجود مشروع لتفريق السحب مجرد إشاعات، ومعلومات غير حقيقية، مشيرًا إلى وجود برنامج استمطار السحب وزيادة الهاطل المطري.

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