متحدث الأرصاد: مشهد افتتاح السيل ينمّ عن عدم اتخاذ أسباب السلامة

علق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، على المقطع المتداول بشأن مشهد افتتاح السيل.

لا يعكس جهود وتعليمات الجهات المعنية

وقال القحطاني في تغريدة على موقع تويتر: مشهد افتتاح السيل لا يعكس جهود وتعليمات وتوعية الجهات المعنية، بمخاطر السيول والبقاء في الأودية.

وتابع مستاءً: وينمّ عن عدم الحرص على اتخاذ أسباب السلامة والدعوة للمخاطرة، في إطار التكسب الإعلامي غير المسؤول.

مشهد افتتاح السيول

ونشر صورة تظهر تجمع عدد من المواطنين حول بطون أحد الأودية أثناء جريان السيول، تحت عنوان: مشهد افتتاح السيول.

تحذيرات

من جانب آخر، تناشد المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين باتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بالسلامة، كما حذر من خطورة الوقوف في تجمعات المياه وضرورة الابتعاد عن بطون الأودية والسدود خلال هطول الأمطار.