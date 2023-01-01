متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد وتغيير أوقات الدوام لتقليل الزحام

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور بن عبيد، عن بعض الحلول والمحاور المقرر بحثها من أجل معالجة الزحام المروري.

العمل عن بُعد

وقال منصور في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن من ضمن هذه المحاور بناء نموذج تشغيلي للطرق الدائرية والطرق السريعة، وإعادة دراسة آلية عمل الإشارات المرورية.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض في إعادة تشغيل بعض الطرق خلال مشروع مترو الرياض، بالإضافة إلى دعم إمكانية العمل عن بُعد للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لتقليل ازدحام الطرق.

كما لفت إلى أنه سيتم بحث تغيير توقيت دوام المدارس والجامعات.

النقل الجماعي

وكان الدكتور وليد الزامل رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أكد في وقت سابق، أن النقل الجماعي يساهم في تخفيف حدة الزحام المروري في شوارع المدن، لذلك يجب الحاجة لتغيير ثقافة استخدام السيارة.

وأوضح الزامل خلال برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية” أن “من الإشكاليات التي تواجهنا في المدينة هي الاعتماد على السيارة كوسيلة نقل أحادية، مضيفًا “منذ فترة طويلة ونحن نعتمد على سيارة حتى أصبحت ثقافة لدينا لا نستطيع الاستغناء عنها؛ وذلك لعدم وجود بدائل منذ فترة طويلة”.

وأشار “من المأمول أن البساطة أو النقل الجماعي مع المترو الموجود الآن في الرياض سوف يسحب من الكثافة المروية العالية”، مؤكدًا ضرورة تغيير ثقافة المواطنين وتشجيعهم بشأن النقل الجماعي، وجدوى استخدامهم للسيارة.