Icon

تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد Icon المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
مع بناء نموذج تشغيلي للطرق الدائرية والسريعة

متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد وتغيير أوقات الدوام لتقليل الزحام

2023-01-01 الساعة 4:24
متحدث المرور: دعم إمكانية العمل عن بُعد وتغيير أوقات الدوام لتقليل الزحام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد منصور بن عبيد، عن بعض الحلول والمحاور المقرر بحثها من أجل معالجة الزحام المروري.

العمل عن بُعد

وقال منصور في تصريحات لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن من ضمن هذه المحاور بناء نموذج تشغيلي للطرق الدائرية والطرق السريعة، وإعادة دراسة آلية عمل الإشارات المرورية.

وأضاف أنه سيتم الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض في إعادة تشغيل بعض الطرق خلال مشروع مترو الرياض، بالإضافة إلى دعم إمكانية العمل عن بُعد للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لتقليل ازدحام الطرق.

كما لفت إلى أنه سيتم بحث تغيير توقيت دوام المدارس والجامعات.

النقل الجماعي

وكان الدكتور وليد الزامل رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، أكد في وقت سابق، أن النقل الجماعي يساهم في تخفيف حدة الزحام المروري في شوارع المدن، لذلك يجب الحاجة لتغيير ثقافة استخدام السيارة.

وأوضح الزامل خلال برنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية” أن “من الإشكاليات التي تواجهنا في المدينة هي الاعتماد على السيارة كوسيلة نقل أحادية، مضيفًا “منذ فترة طويلة ونحن نعتمد على سيارة حتى أصبحت ثقافة لدينا لا نستطيع الاستغناء عنها؛ وذلك لعدم وجود بدائل منذ فترة طويلة”.

وأشار “من المأمول أن البساطة أو النقل الجماعي مع المترو الموجود الآن في الرياض سوف يسحب من الكثافة المروية العالية”، مؤكدًا ضرورة تغيير ثقافة المواطنين وتشجيعهم بشأن النقل الجماعي، وجدوى استخدامهم للسيارة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم