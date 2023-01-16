Icon

عقوبة كبرى تنتظر مواطنًا لنقله 10 مخالفين في القنفذة Icon تحذير لأهالي القصيم من سيول وتساقط البرد Icon 12 وظيفة شاغرة في مشروع نيوم Icon تعادل البحرين وعمان بالشوط الأول Icon العثور على هيكل عظمي ممد على سريره منذ 20 عامًا Icon تنبيه من أمطار رعدية على العاصمة المقدسة والجموم حتى صباح الثلاثاء Icon رائحة الفم الكريهة دليل على أمراض مقلقة Icon عمر السومة يحل أزمة الأهلي Icon تقني الشرقية وحفر الباطن يحولان التدريب عن بعد غدًا Icon التوابل الحارة لا تساعد على تخفيض الوزن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
القطاع سيشهد مزيدًا من الاستثمار

متحدث مهرجان الإبل: الصفقات تصل إلى مئات الملايين

2023-01-16 الساعة 9:06
متحدث مهرجان الإبل: الصفقات تصل إلى مئات الملايين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الإبل، محمد الحربي، حقيقة أرقام الصفقات والمبيعات في الإبل.

وأكد الحربي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن الأسعار قد تصل إلى مئات الملايين بالفعل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نسقط على قطاع معين ونقول الأرقام الموجودة فيه غير حقيقة، قد يكون هناك بعض التجاوزات، لكن هذا لا ينفي أن هناك أسعارًا كبيرة جدًّا في قطاع الإبل.

حراك اقتصادي

وتابع: اليوم نتكلم عن حراك اقتصادي على مستوى الإبل في كافة أنحاء المملكة، وهناك مبيعات تقدر بالملايين في بعض الأحيان، وقيمها تصل لأرقام عالية جدًّا.

وأضاف: تم رصد حالات مبايعات بين رجال الأعمال، ونحن لا نتدخل في هذا القطاع، لكن نحركه فقط، ليس فقط على مستوى قطاع الإبل، لكن صناعة اللحوم الجلود والحليب.

وأكد أن قطاع الإبل سيشهد مزيدًا من الاستثمار خلال الأيام القادمة، ودخول رجال الأعمال في هذه المجالات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد فالنسيا

الرياضة
درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة
صحة وطب‎

درجة حرارة الهواء تزيد من خطر الوفاة

صحة وطب‎
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

الرياضة
رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة
تكنولوجيا

رولكس ترفع أسعار ساعاتها الفاخرة

تكنولوجيا
كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة
حصاد اليوم

كيفية التخلص من توتر الهواتف المحمولة

حصاد اليوم
التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...
الرياضة

التعادل الإيجابي عنوان مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%
السوق

الوطنية للتعليم تربح 25 مليون ريال بارتفاع 43%

السوق
رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...
الرياضة

رونالدو يحسم موقفه من عرض النصر خلال...

الرياضة