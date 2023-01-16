متحدث مهرجان الإبل: الصفقات تصل إلى مئات الملايين

أوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الإبل، محمد الحربي، حقيقة أرقام الصفقات والمبيعات في الإبل.

وأكد الحربي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن الأسعار قد تصل إلى مئات الملايين بالفعل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نسقط على قطاع معين ونقول الأرقام الموجودة فيه غير حقيقة، قد يكون هناك بعض التجاوزات، لكن هذا لا ينفي أن هناك أسعارًا كبيرة جدًّا في قطاع الإبل.

حراك اقتصادي

وتابع: اليوم نتكلم عن حراك اقتصادي على مستوى الإبل في كافة أنحاء المملكة، وهناك مبيعات تقدر بالملايين في بعض الأحيان، وقيمها تصل لأرقام عالية جدًّا.

وأضاف: تم رصد حالات مبايعات بين رجال الأعمال، ونحن لا نتدخل في هذا القطاع، لكن نحركه فقط، ليس فقط على مستوى قطاع الإبل، لكن صناعة اللحوم الجلود والحليب.

وأكد أن قطاع الإبل سيشهد مزيدًا من الاستثمار خلال الأيام القادمة، ودخول رجال الأعمال في هذه المجالات.