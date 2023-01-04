Icon

في استطلاع للنخبة شارك فيه مسؤولون أمريكيون.. محمد بن سلمان شخصية العام عربيًّا Icon اعتماد مشاركة جميع أندية دوري روشن بدوري الرديف الموسم المقبل Icon اتفاقية ثلاثية للتعاون المشترك وإطلاق برنامج للتمكين الاقتصادي في اليمن Icon الإطاحة بـ 5 مواطنين إثر حادث إطلاق نار لخلاف بينهم Icon 4 خطوات لتعديل نوع الدرس لـ النمط المتزامن Icon ميلان يبتعد بوصافة الدوري الإيطالي Icon تعليم الشرقية: استمرار الدراسة عن بُعد غدًا Icon دعاة السنغال يشكرون الملك سلمان على هدية الـ 120 ألف مصحف Icon فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى بالدوري السعودي؟ Icon الغذاء والدواء: جميع الأغذية في المملكة حلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
توخي الحيطة والحذر

متحور يوم القيامة يثير قلق المصريين

2023-01-04 الساعة 10:20
متحور يوم القيامة يثير قلق المصريين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار متحور فيروس كورونا الجديد، الذي أُطلق عليه يوم القيامة، قلق المصريين خلال الساعات القليلة الماضية.

الأمور مستقرة

وكشف وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، أن الأمور فيما يخص إصابات الفيروسات المخلوية والتنفسية في مصر مستقرة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتفاق يُعاني ضد أندية الرياض

Img

خطيب مسجد في إيران: نريد الحرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم

وأردف عبد الغفار أن متحور الصين الجديد (يوم القيامة) يتميز بسرعة الانتشار، ولا يوجد له آثار مقلقة عن المتحورات الأخرى؛ إنما هو متحور فرعي عن أوميكرن؛ ووفياته ضئيلة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، أن أعراض المتحور قد تمتد من 5 أيام وتنتهي بمرور 7 أيام على الإصابة.

توخي الحيطة والحذر

وطالب المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة، منوهاً بأن جهات الرصد التابعة لوزارة الصحة تتابع أي متحورات للفيروسات في مصر.

من جانبه، كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة حقيقة دخول المتحور إلى مصر، بعدما حقق انتشاراً مخيفاً من قبل في الصين.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية أمس مع قناة صدى البلد، أنه لا صحة لتلك الشائعات التي تفترض انتشار الفيروس المرعب في مصر.

سريع الانتشار

وقال إن المتحور الجديد سريع الانتشار، ولم يلاحظ وجوده في مصر لسبب بسيط، وهو قلة ظهور أعراض تعاني كورونا داخل مصر.

وتحدث عن سبب معاودة فيروس كورونا للظهور من جديد في الصين، مشيراً إلى أن المتحور الجديد يفوق متحور أوميكرون في السرعة والشدة، إذ نجح في إصابة الكثيرين في الصين.

وذكر أنه يُطلق عليه متحور يوم القيامة لسرعة انتشاره، مؤكداً أن أبرز عوامل انتشاره التراخي في الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...
السعودية اليوم

فتح باب التسجيل في برامج مشروع تأهيل...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي

وظائف
منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...
الرياضة

منع الجماهير والإعلام من التواجد في صالة...

الرياضة
التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ11 بدوري روشن

الرياضة
أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...
السعودية اليوم

أسباب الازدحام المروري بالرياض وورشة عمل استباقية...

السعودية اليوم
انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عالمي للغة العربية بالرياض

السعودية اليوم
شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج
الرياضة

شرط يفصل أوناحي عن البريميرليج

الرياضة
لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات من أمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم