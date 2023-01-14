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يصل عرضه إلى 120 مترًا

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر المعمرة

2023-01-14 الساعة 7:27
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر المعمرة
المواطن - فريق التحرير

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يحافظ متنزه موعاه البري بمركز هدادة التابع لمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، على مكوناته البيئية والطبيعية، حيث تنتشر أشجار السدر المعمرة والكبيرة ودائمة الخضرة، على جانبي واديه الذي يصل عرضه إلى 120 مترًا، ويمتاز بنعومة ونظافة رماله، ليصبح مقصدًا للزوار والباحثين عن الطبيعة والهدوء والاسترخاء بين أحضان الطبيعة بعيدًا عن روتين الحياة اليومية.

تأهيل متنزه موعاه

وقامت أمانة منطقة نجران بتطوير وتأهيل ما يقدر بـ 100 ألف متر مربع من مساحته الإجمالية التي تقدر بـ 300 ألف متر مربع، مع مراعاة الحفاظ على خصائصه ومكوناته الطبيعية، باستخدام الصخور الطبيعية من الجبال المحيطة بالمنتزه لصد المياه، وعمل ممرات وأحواض زراعية لأشجار السدر، والأراك، والأشجار الأخرى المنتشرة وسط الوادي وعلى ضفافه، إضافة إلى زراعة مسطحات خضراء، وتوفير مجاميع ألعاب الأطفال ومظلات الجلوس والإنارة الجمالية، والمرافق البلدية.

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جمال وهدوء

والتقت –واس- خلال جولتها بالمنتزه بالمواطن محمد عبدالله، الذي أوضح أنه جاء إلى المنتزه من مدينة نجران برفقة عدد من الأصدقاء لقضاء بعض الوقت وتناول وجبة الغداء، مؤكدًا جمال المنتزه بأشجاره دائمة الخضرة ورماله النظيفة وموقعة المرتفع والهادئ بين جبال مركز هدادة، كما أن تطوير المنتزه وتوفير المرافق العامة والمسطحات الخضراء أضفى جمالًا على المكان وخصوصية أكثر.

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