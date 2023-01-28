متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

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باشر رجال الأمن العام، العديد من القضايا، بعدد من المناطق، وتم القبض على المتورطين في ارتكابها.
في قبضة رجال الأمن .قد يهمّك أيضاً
#تم_القبض pic.twitter.com/IaJfi3MpbK
— الأمن العام (@security_gov) January 28, 2023
وتفصيلًا، قبضت شرطة المنطقة الشرقية على شخص لإساءته لجهة حكومية بادعاءات كاذبة خلال مشاركته في مساحة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ضبطت شرطة منطقة الجوف، على شخص قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي يتضمن إساءة لجهات حكومية، ما يعد جريمة يعاقب عليها وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن، مواطنًا بحوزته 8 كجم من مادة الحشيش المخدر في مركبة يقودها.
فيما ألقت شرطة الرياض على 6 أشخاص قاموا بسرقة دراجات نارية واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب تحت تهديد السلاح الأبيض.
كما تم القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالرياض لاعتدائهم على حراس منازل قيد الإنشاء وسلب مقتنياتهم وسرقة قواطع كهربائية ومعدات بناء.
وألقت شرطة منطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما 155 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة المواطن.