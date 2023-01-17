متورطون بعدد من القضايا في قبضة الأمن

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باشر رجال الأمن العام، العديد من القضايا خلال الأيام الماضية، بعدد من المناطق، وتم القبض على المتورطين في ارتكابها.
في قبضة رجال الأمن .قد يهمّك أيضاً
#تم_القبض pic.twitter.com/Q3EGzYXlZn
— الأمن العام (@security_gov) January 17, 2023
وتفصيلًا، ذكر الأمن العام في مقطع فيديو، أن شرطة الرياض قبضت على 26 مخالفًا لنظام الإقامة من جنسيات مختلفة (15 من الجنسية البنجلاديشية و5 من اليمنية و3 من الهندية واثنين من الجنسية الباكستانية ومخالف من السودانية)، وذلك في مواقع الفحص الدوري.
وأضاف الأمن العام أنه تم القبض على مواطن في الطائف ارتكب حادثة جنائية تمثلت في النصب على مندوب توصيل بطلب بضاعة، وبعد تسلمها هرب من الموقع دون دفع قيمتها.
وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن نقل 10 مخالفين لنظام أمن الحدود (4 من الجنسية الإثيوبية و4 من الجنسية الصومالية واثنيان من اليمنية).
كما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن مواطنين بحوزتهما 415 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر مخبأة في حقيبة داخل مركبة يقودها أحدهما.
وقبضت شرطة عسير على مواطن بحوزته 34 كجم من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبته.