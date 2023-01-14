متورطون بإطلاق نار ونشر محتوى مسيء في قبضة الأمن

باشر رجال الأمن العام العديد من القضايا خلال الفترة الماضية بعدد من المناطق، وتم القبض على المتورطين في ارتكابها.

إطلاق نار

وتفصيلًا، ذكر الأمن العام في مقطع فيديو، أنه تم القبض على 3 مقيمين قاموا بإطلاق النار في الهواء في إحدى المناسبات الاجتماعية بالرياض.

وأوضح أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية ارتكبا حوادث سلب محال وقواطع نحاسية ومعدات كهربائية والمتاجرة بها باستخدام مركبة مسروقة.

كما ضبط بحوزتهما 871 قرصًا من مادة الإميفتامين المخدر وسلاح ناري و14 طلقة لذخيرة حية.

وألقت شرطة الباحة القبض على مواطن نقل 7 مخالفين لنظام أمن الحدود، 5 من الجنسية الإثيوبية، و2 من الجنسية اليمنية.

محتوى مسيء

وفي جدة، تم القبض على مواطن وثق ونشر محتوى مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء فيه لسكان أحد الأحياء، مما يعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وألقت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن قام بممارسة مهنة الحجامة دون تصريح.

وقبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة، وسرقة قطع إلكترونية من أجزائها الداخلية.